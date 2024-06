L'FC Andorra organitza un torneig de futbol 3x3

Aprofitant els mesos sense competicions i coincidint amb l'inici de les vacances escolars, l'FC Andorra organitzarà el seu primer torneig de futbol 3x3. La competició tindrà lloc el darrer cap de setmana de juny a les instal·lacions del centre comercial Illa Carlemany i està obert a totes les edats. Per apuntar-s'hi cal entrar a la pàgina web del club i omplir un formulari.

Tal com han informat, els equips han de comptar amb un mínim de tres jugadors i un màxim de quatre, i el preu d'inscripció és de 12 euros en categoria infantil i 24 euros en categoria sènior. Tots els participants rebran una bossa amb obsequis i s'asseguren, com a mínim, tres partits per equip. La data límit per apuntar-se a la competició i realitzar el pagament és el divendres 21 de juny a les 15.00 hores.