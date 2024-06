Andorra es queda sense representació al consell de la FIS

No fa ni 24 hores de l'ensopegada, però el món de l'esquí andorrà ha rebut un altre cop dur. Després que la candidatura del Principat no sortís escollida per acollir els Mundials del 2029 ni del 2031, i en el marc del congrés de la Federació Internacional d'Esquí (FIS) que també se celebra a Reykjavík, qui fins ara era l'únic representant andorrà al consell de la FIS, Patrick Touissant, ha quedat fora del comitè. Només ha complert mig mandat, dos anys, però amb 73 vots, s'ha quedat a un de l'altra candidatura d'un petit estat, Liechtenstein. També ha entrat nou May Peus, president de la Real Federació Espanyola d’Esports d’Hivern (RFEDI), així com França, que tot i que ja tenia un membre, ara serà Fabien Saguez.

"Suposo que és la continuació del que va passar ahir amb els Mundials del 2029. El que ha passat avui m’ho esperava, però el d’ahir no. Ens fan pagar tenir la candidatura que tenim, ser, potser, propers del president (de la FIS), i ja està. Hi ha tres països alpins que no volen repartir res amb ningú més i la guerra que hi ha dins de la FIS entre el president i aquests països ha fet que nosaltres siguem una mica la víctima de tot això, dos dies seguits", ha assenyalat Touissant. "No es volen obrir a nous destins, a nous països, i que candidatures com la d’Andorra, que era molt potent, per ells no ho és, i tornarem sempre al que és Val Gardena, Saalbach... aquests països. És molt difícil sortir de tot això, tenen molta força i si no t’alinees del tot amb ells, en un moment o altre t’ho fan pagar i ens ho han fet pagar amb conseqüències molt lletges", ha afegit.

Així mateix, el consell de la FIS, que tindrà una durada bianual, ha aprovat incloure dos representants dels esports de neu, i ni no només un, com a representant dels atletes. Adam Hall, de Nova Zelanda, és un d’ells, i l’altre està per decidir, tot i que serà una dona.