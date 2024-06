El CTTVN es converteix en el primer equip andorrà que jugarà a Primera Divisió Nacional Espanyola

Els jugadors Josep Ma Blancafort, Boris Rodríguez, Francesc Masip i Xavier Martínez van estar lluitant tota la temporada en el seu grup de Segona Divisió, arribant al tram final en segona posició. El seu destacat paper en la fase d’ascens, amb partits disputadíssims contra equips punters de la categoria com el Getafe, el Puertollano o el Vilafranca, els va permetre, però, pujar encara un nivell més i poder jugar el curs 2024-2025 en una de les lligues més potents d’Europa.

El Club Tennis Taula Valls del Nord (CTTVN) s'ha convertit en el primer club de la història del país en proclamar-se equip de Primera Divisió Nacional Espanyola. Ho van fer a finals de maig després d'acabar com a segon millor equip de la fase d’ascens.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació