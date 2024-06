La FAE lliura els premis de la temporada

El Prat del Roure d’Escaldes-Engordany va acollir ahir a la tarda la gala de lliurament dels premis de la temporada en totes les disciplines, curses i competicions de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE). L’acte va tenir lloc envoltat d’un gran ambient amb tota la família de l’esquí andorrà present, representants de clubs, institucions del país, col·laboradors de la FAE i públic en general que també es va voler afegir a la jornada, que incloïa en el seu final la retransmissió en directe des d’Islàndia de la designació de la seu dels Campionats del Món pel 2029.

L’acte va ser obert pel vocal de la FAE, Toni Crespo, en representació de la junta directiva de la federació, el qual va agrair la feina de tots els clubs d’Andorra i els seus equips nacionals, així com els i les corredores i les seves famílies, per tot l’esforç que realitzen cada any per fer front a cada curs. Crespo també va transmetre el reconeixement de la FAE a les estacions d’esquí per totes les facilitats rebudes, i va tenir paraules d’agraïment cap als sistemes educatius (escola andorrana i Lycée), pel suport al programa d’Esquí Estudi i Batxillerat Esportiu, sense els quals seria molt difícil que els joves poguessin compaginar esport i formació acadèmica. A més, Crespo va tenir paraules envers el Govern i els comuns, pel suport anual, com també va destacar la imprescindible ajuda del col·lectiu d’empreses que fan possible dur a terme una temporada completa de competició en cada disciplina.