Casal titlla de «perillós i frívol» el contingut de la Proposició de Llei del CBD d’Andorra Endavant

El Govern considera que el contingut de la Proposició de Llei sobre els productes de CBD presentada per Andorra Endavant i admesa a tràmit aquest dimarts és "perillós i frívol". Casal ha apuntat que la Llei preveu regular un sector "complicat i extremadament tècnic" amb només "sis articles i quatre disposicions finals".



El ministre ha apuntat que la proposició d'Andorra Endavant d'alguna manera té "una certa desvinculació amb la realitat del sector primari", perquè no podem plantejar que es deixi de fer un cultiu amb l'objectiu de començar a fer un de nou com el cànnabis, i amb només un article que ho reguli i que digui "es permet el cultiu del cànnabis a Andorra".



Casal també ha manifestat que, com a ministre de Medi Ambient, ha parlat molt amb el sector primari i que coneix molt bé el que volen i el que demanen: "Crec que no hem de traslladar que els nostres pagesos deixaran de tenir la seva cabana ramadera i altres cultius que volem potenciar al país per cultivar cànnabis perquè el que volem regular és una indústria destinada a l'ús medicinal", en la qual hi hagi una traçabilitat exhaustiva de principi a fi del procediment i això "no ho recull la proposta d'Andorra Endavant", ha afegit.



Amb tot, ha avançat que amb l'Associació de Ramaders s'està treballant en l'estructuració del "vehicle" en el qual el sector primari pugui participar i es pugui nodrir d'aquesta indústria, amb previsió de poder disposar de resultats aquesta primera meitat del 2024. De la mateixa manera, ha posat en relleu que, si s'acaba regulant el CBD, no serà amb una llei "amb tot just sis articles".