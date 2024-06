Adjudicat l'estudi de capacitat de càrrega turística del país

El Consell de Ministres ha adjudicat el concurs per contractar els serveis d'una empresa que elabori un estudi relatiu a la capacitat de càrrega turística del país i de les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat i la qualitat del sector. L'adjudicació ha recaigut sobre l'empresa BMS Consultoria Estratègica per un import de 72.000,50 euros.



L'estudi ha d'incorporar l'avaluació de les repercussions actuals i futures, econòmiques i socials, de l'activitat turística, tenint en compte les necessitats de la població resident, dels operadors turístics i dels visitants.



Sota la base d'aquest estudi es podrà determinar si el parc d'allotjaments turístics actual està correctament dimensionat i quina capacitat de creixement té globalment i per parròquia, població, grup i categoria. D'aquesta anàlisi s'haurà de considerar la sostenibilitat econòmica del sector dels allotjaments turístics, la repercussió actual i futura sobre la població, els operadors turístics, els visitants i el rol de les segones residències.