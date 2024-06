Més de 1.100 kg de brossa en la segona edició de Muntanyes Netes

Les estacions de Grandvalira Resorts, conjuntament amb Ski Andorra, van organitzar ahir la segona edició de la Jornada Muntanyes Netes. Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, més de 250 persones van participar en una recollida de brossa conjunta a tots els dominis. L’objectiu de la jornada va estar, per una banda, tenir cura de l’entorn de les estacions netejant la brossa que es deixa a les pistes i, d’altra banda, conscienciar sobre la importància de ser respectuosos i protegir el medi natural evitant deixar residus en aquest.

Entre els participants en aquesta jornada, hi havia treballadors de les estacions, així com membres de diferents entitats col·laboradores dels dominis i ciutadans que es van poder inscriure a la iniciativa. Tots ells es van repartir per diferents pistes dels dominis per recollir tota la brossa que trobaven i, posteriorment, es van retrobar per pesar els residus agafats i separar-los per reciclar-los. En total, es van recollir fins a 1.191 kg de brossa, prop de 260 quilograms menys respecte a la jornada de l’any passat, la qual cosa referma que els visitants van prenent més consciència en la cura de l’entorn.

Així mateix, aquest estiu, com és habitual, també es realitzarà una altra recollida de residus amb els clubs i federacions d’esquí del país als diferents sectors, que també acostumen a aportar el seu granet de sorra en la cura del medi ambient amb la neteja de les pistes a l’estiu.