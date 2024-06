Una bona defensa és capaç de parar-ho gairebé tot

Per als andorrans era un partit per al record i per gaudir, tot i que també ha estat per patir. Però tot i ser un amistós i no tenir gairebé en cap moment la pilota, un molt bon joc defensiu tricolor ha fet tancar el matx amb un 5-0 al lluminós.

Des del principi la possessió ha estat per al combinat espanyol, aplegat en camp contrari i creant perill amb certa rapidesa. El conjunt pirenaic, però, ben tancat i col·locat, ho ha tallat tot als primers minuts. Uns dels principals objectius dels de Koldo Álvarez de Eulate, en aquest sentit, ha quedat molt clar des del xiulet inicial: no encaixar un marcador exageradament voluminós i completar accions en atac al contraatac.

Els de Luis de la Fuente, davant la potent defensiva tricolor, al minut 20 ni havien vist porteria, i els visitants fins i tot han gaudit d'accions d'atac, entre elles un córner que no han concretat. Al 24', l'home més inspirat de duel, Ayoze Pérez, ha controlat al segon pal una centrada de córner i, escorçat al vèrtex de l'àrea petita, s'ha orientat la pilota amb la dreta i ha encanonat un tir impossible per Iker Álvarez.

La dinàmica no ha canviat, però la bona feina en la primera línia del joc andorrà ha comportat que només es veiés possessió local. Al minut 35, Cucu Fernández ha tingut el primer i únic xut a porta dels seus, rebent a la frontal d'un refús, internant-se a l'àrea i provant sort, però l'acció ha sortit fluixa i no ha suposat cap problema per al porter espanyol. La jugada posterior ha acabat amb diana d'Álvaro Morata, anul·lada per fora de joc. Només un ensurt per una possible lesió de Marc Vales, que ha acabat en res, ha mostrat alguna cosa diferent abans de tancar la primera meitat amb un curt 1-0.

En la represa, Eric Vales ha substituït al seu cosí, i el cansament ja es començava a fer notar als visitants. En el minut 50, nova oportunitat de perill per als espanyols amb una passada de Pedri que Iker Álvarez ha allunyat per evitar un gol assegurat per a Mikel Oyarzabal. D'una bona acció combinativa, el davanter de la Reial Societat si ha vist porteria tres minuts més tard, rebent una passada de la mort d'Ayoze i només havent d'empunyar l'esfèric al fons de la xarxa.

A 30' pel xiulet final, Christian Garcia ha tallat sota pals un gol segur del jugador del Reial Betis, qui ha rematat de volea una centrada de Pedri. Per gaudir de l'experiència, el porter Josep Gomes ha entrat en el lloc d'Álvarez.

Oyarzabal ha tornat a augmentar distàncies havent d'empunyar la pilota, de nou, sol davant porteria. Ferran Torres ha rebut una gran passada a l'esquena de la defensa andorrana i li ha regalat el gol. El basc no ha volgut aturar el seu comptador personal i ha fet l'hat-trick després d'una sèrie de refusos dins l'àrea i trobant-se de cara l'esfèric.

El cansament dels del Principat s'ha incrementat exponencialment durant els darrers minuts, concedint més accions als seus rivals. Ferran, qui s'ha estat deixant veure per l'àrea pirenaica durant tot el partit, ha volgut apuntar-se a la llista de golejadors i rebent una passada en profunditat i quedant-se sol davant el porter ha transformat per fer el definitiu 5-0.

Per la part tricolor, cal destacar, Ludo Clemente ha entrat faltant 10 minuts per tancar el seu periple amb la selecció andorrana després de 20 anys.