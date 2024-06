El registre per accedir a habitatges a preu assequible compta amb unes 150 sol·licituds

Amb la voluntat de continuar nodrint el parc públic d'habitatges per garantir l'accés de la ciutadania a pisos a preu assequible, el Consell de Ministres ha adjudicat la reforma de l'edifici Font del Ferro a Aixovall per adequar-lo i poder disposar de 17 pisos de lloguer a preu assequible, a l'empresa Cevalls SAU, per un import de 2.033.774,78 euros. Així ho ha explicat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres el ministre portaveu, Guillem Casal, tot detallant que el termini d'execució de les obres és de 16 mesos.



Aquesta reforma s'inclou en els projectes de construcció i rehabilitació de 300 pisos per destinar-los a lloguer a preu assequible. Aquesta xifra creixerà, amb uns 150 pisos més, gràcies als habitatges que aportarà el nou edifici projectat a Borda Nova i a altres iniciatives que estan en marxa mitjançant la concertació publicoprivada per construir nous edificis a Andorra la Vella, Ordino i la Massana.



En aquesta línia, Casal ha explicat que el nombre total de sol·licituds presentades al registre per poder accedir als habitatges a preu assequible ronda al voltant de les 150 sol·licituds. Casal també ha aprofitat el moment per fer una crida al conjunt de la ciutadania que es vulgui inscriure al registre perquè, un cop finalitzats, els projectes s'hi puguin adherir.



El ministre també s'ha pronunciat sobre la Proposició de Llei presentada dimarts per Concòrdia, la qual augmenta l'impost de plusvàlues per tal de permetre disminuir l'especulació immobiliària per les compres en un termini inferior als dos anys. Casal ha apuntat que en el Projecte de Llei del Govern això ja es preveia, però amb un gravamen el 20%, mentre que Concòrdia parlava d'un 25%.



Finalment, pel que fa al termini per presentar el Projecte de Llei, Casal ha exposat que continuen treballant i que «s'ha de fer amb temps perquè quan es presenti sigui de la millor manera possible».