Les ajudes al sector agrícola creixen un 9,1% el 2023

El total d'ajuts públics al sector de l'agricultura de l'administració central i local va ser l'any passat de 2,9 milions, amb un increment del 9,1% respecte a l'any anterior, principalment per l'ajut al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya que incrementen en 176.000 euros (un 10,2% més) respecte a l'any anterior, per l'ajut al foment de la producció de productes de qualitat controlada que creix en 21.600 euros (7,1%) i per l'ajut al foment de pràctiques agràries específiques adequades per al manteniment del medi natural que suma 19.300 euros més (45,9%), respecte a l'any anterior.



Les transferències dels comuns a l'activitat agrícola i ramadera incrementen en un 15,1% passant de 47.400 euros a 54.600 euros, segons les dades del departament d'Agricultura tractades per Estadística i fetes públiques aquest dijous.



En relació amb els darrers cinc anys, l'import dels ajuts se situa per sobre de la mitjana del període 2018-2022 (2.544.000 euros) i suposa el 21,3% del valor afegit brut generat pel mateix sector. Respecte al PIB nominal, els ajuts públics al sector de l'agricultura comporten el 0,09%.