Andorra acull la tercera edició de la Copa UniQ i espera tenir un impacte proper al milió d'euros

La tercera edició de la Copa UniQ Andorra es disputarà aquest cap de setmana del 8 i 9 de juny. L’edició d’enguany registra les xifres més altes de participants, 84 equips, 60 masculins i 24 femenins amb un total de mil jugadors entre sis i 14 anys.

El país espera acollir aproximadament 2.000 persones entre els participants i les seves famílies. Quant a la procedència dels joves esportistes, hi ha molta varietat. Des d'equips locals, els quals participen de manera gratuïta, equips de Catalunya i també del País Valencià.

En comparació als altres anys, hi ha hagut creixement de més del 60% i l’impacte econòmic s'aproxima al milió d'euros. Després d’una primera edició en un context postpandèmia i una segona més consolidada, els organitzadors afirmen que “s’han doblat les xifres en equips i allotjats”. Jan Esteller, cofundador d’UniQ Sports i codirector del torneig explica que “a la gent li agrada molt que és un torneig relativament curt, econòmicament molt viable per a les famílies i que aporta molt”. A més ha ponderat que “Andorra és un destí molt agradable per passar el cap de setmana”.

Pel que fa a la participació femenina, hi ha un augment de vuit equips respecte a l’any passat. S’ha passat de 16 a 24. Tot i haver-hi el mateix nombre de categories per a ambdós gèneres, prebenjamí, benjamí i aleví en els nois i aleví, cadet infantil en les noies, encara hi ha molta més participació masculina. En aquest sentit, Esteller ha destacat que “ens hem trobat una diferència molt gran entre la primera edició i aquesta tercera, hi ha molts més equips disposats a participar”.

Des de l’organització recalquen que l’objectiu del torneig no se centra en la competició, sinó en oferir una experiència agradable als participants i transmetre valors socials i mediambientals. Algunes de les iniciatives que reforcen aquests valors són que el primer dia es proporciona als participants una ampolla d’aigua reutilitzable que han de conservar durant tot el cap de setmana. Pel que fa a les medalles per als guanyadors, són 100% de plàstic i les han elaborat persones amb diversitat funcional. A més, el torneig col·labora amb l'associació Siwm For ELA que lluita pel benestar i els drets de les persones afectades per l'Esclerosi Lateral Amiotròfica.

El torneig es desenvoluparà en set instal·lacions esportives i 13 camps de futbol 7, entre els quals es troben la Borda Mateu, l'Estadi Comunal Prat del Roure, entre altres.