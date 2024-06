Adjudicada la definició del futur servei de trucades 112 i del Centre Nacional d’Emergències per més de 71.000 euros

El Govern ha donat llum verda a l'adjudicació dels serveis de consultoria i enginyeria per a l'anàlisi prèvia, la definició del model de gestió i explotació, així com la definició funcional i tècnica del servei d'atenció de trucades d'emergència 112 i del Centre Nacional d'Emergències (CNE) d'Andorra. L'adjudicació ha recaigut sobre l'empresa Idom Consulting, Engineering, Architecture per un import de 71.247,94 euros.



Així doncs, els treballs hauran d'incloure una anàlisi exhaustiva en diferents àmbits que permetran avaluar el model actual del sector d'emergències, identificar les necessitats i requeriments del futur 112-CNE, i la definició del model de gestió i d'explotació òptim. També haurà de concretar la definició funcional i tècnica d'aquests serveis.



Vista la complexitat del projecte, l'objectiu de la companyia seleccionada serà el de donar tot el suport necessari a la direcció del Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, així com a la resta d'actors implicats com ara Policia, Bombers i Salut, que lideraran i supervisaran conjuntament la definició i el disseny del 112-CNE.



Es recorda que el projecte del Centre Nacional d'Emergències té la finalitat d'assegurar la coordinació de les persones i entitats públiques i privades que actuïn en les situacions d'emergència i poder donar una resposta àgil i eficaç a les demandes d'ajut de la població. Per la seva part, el servei 112 haurà de donar resposta a la recepció de les trucades d'auxili de la ciutadania en tot el territori nacional i la seva gestió davant els serveis públics competents en matèries com ara seguretat ciutadana, prevenció i extinció d'incendis i salvaments, atenció sanitària urgent o protecció civil.