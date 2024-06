La crònica d'un dany col·lateral

El cap de Govern, Xavier Espot, ha estat contundent al balanç de l'elecció de la seu dels Mundials d'esquí alpí 2029, assegurant que Andorra ha estat un dany col·lateral. "Aquesta ha estat una setmana de danys col·laterals", apuntava, "per part dels pagesos catalans i pel món de l'esquí, i comencem a estar cansats de ser un dany col·lateral", ha afegit. El cap de l'Executiu ha donat garanties d'implicació personal si el Principat torna a presentar una candidatura per no ser, de nou, un dany col·lateral: "És el que té a vegades ser un país poc poderós des d'aquest punt de vista", ha indicat, tot afegint que la proposta andorrana hagués hagut de vèncer.

Els membres del comitè organitzador, a la tornada de Reykjavík, han mantingut la decepció i la convicció que els resultats de les votacions de la FIS van ser purament polítics. "L'esport té victòries i derrotes, però en aquest cas ni ens han deixat competir", ha destacat el director general d'Ensisa, David Hidalgo. El també director de la candidatura reconeix que tothom ha donat el màxim, però s'ha mostrat molt decebut envers la qualitat humana i ètica d'algunes persones: "La decisió no ha estat escollir la millor candidatura, sinó castigar, i han sacrificat els seus valors per lluites i egos personals, que és el que hi ha ara mateix a la Federació Internacional d'Esquí". Hidalgo ha indicat que els tècnics de la FIS han fet tres informes, ja públics, amb els quals tothom podrà treure conclusions. "Passa que els que voten no són els tècnics. Ha estat una decisió política de dalt, estava clar que hi havia dos blocs dins la federació, i aquests havien de fer la millor decisió pels seus interessos", ha completat.

Cal recordar que l'any vinent hi haurà Copa d'Europa, i el 2026 Copa del Món. En aquest sentit, el director general d'Ensisa ha esmentat que des de la FIS se'ls va voler donar un missatge tranquil·litzador assegurant que Andorra estarà en aquests calendaris, però que evidentment no és suficient. "Algú a la federació deu saber que ens en deuen unes quantes", ha incidit Hidalgo, esmentant que es faran valer des de la FAE per a poder ser escenari de les cites esmentades. "Seria una falta de respecte a l'esport que no ens donessin aquesta opció", ha afegit.

Tot i això, des del comitè andorrà també n'extreuen coses positives, com que tothom s'ha fet seu el projecte i "ha estès la importància de la neu i de l'esquí". També volen aprofitar el bon moment esportiu del país, amb Joan Verdú com a punta de llança, tot i que a Hidalgo li sap greu "no haver pogut portar a aquestes generacions la possibilitat de competir un mundial a casa".

Per la seva part, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha assenyalat que els membres del comitè saben que són un gran equip amb grans valors. A més, ha tingut paraules d'agraïment per a tothom qui ha estat involucrat: "Aquest resultat ens enforteix com a país, del fracàs surt l'excel·lència, algun dia ho tindrem i esperem que sigui més aviat que tard", ha pronunciat.

Pel que fa al futur, Hidalgo ha dit que aquest no està mai escrit i que ara entren en un període de reflexió. Saben que poder acabar acollint uns Mundials dependrà de qui estigui al capdavant de la FIS: "Si es vol canvi, nosaltres el representem, però ara no podem competir amb els clàssics, així que haurem d'esperar el moment idoni, i aquest és el missatge que ens ha arribat de gent que coneix bé aquest món", ha finalitzat.