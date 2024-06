El Govern entrega els premis per impulsar patis més verds als centres educatius

La plaça del Poble ha acollit aquest dijous al matí la celebració de la 14a edició del Fòrum Escola Verda, un acte que permet cloure un nou curs on el 100% dels centres educatius del país han impulsat accions, xerrades o sortides emmarcades dins del programa Escola Verda. El fòrum permet a alumnes i professors de tots els sistemes educatius intercanviar sinergies dels projectes impulsats als centres relacionats amb la sostenibilitat i la cura del medi ambient com a eixos centrals.

Avui s'ha celebrat el fòrum amb els alumnes de maternal i primera ensenyança, que han muntat paradetes a la mateixa plaça del Poble, i està previst que demà divendres se celebri amb la participació dels alumnes de secundària i batxillerat, en format de presentacions. En les dues jornades del fòrum hi participaran un total de 20 centres educatius del país (dels 33 totals) amb uns 300 assistents.

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, juntament amb el secretari d'Estat d'Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, han participat en el lliurament als centres escolars i docents del distintiu del programa Escola Verda. També han fet entrega dels premis del segon Concurs de disseny d'un pati verd i saludable. Aquest concurs s'emmarca en l'Estratègia Andorrana d'Educació Ambiental per a la sostenibilitat, aprovada pel Govern el setembre del 2022, i que contempla com una de les primeres accions a desenvolupar la possibilitat que els centres escolars reformin els patis. L'objectiu és transformar els espais educatius més naturals, que eduquin i que ajudin en el creixement dels infants i joves.

Els centres guanyadors d'enguany han estat l'Escola Andorrana d'Andorra la Vella de maternal i primera ensenyança, el col·legi Sant Ermengol i l'École elementaire d'Andorra la Vella. Així, el primer projecte preveu adequar una part del pati de maternal en una àrea de joc més lúdica que fomenti el benestar dels infants i la connexió amb el medi natural i el col·legi ha proposat fomentar la connexió respectuosa amb el medi natural, incorporant arbres o un mur vegetal al pati. Finalment, l'escola francesa incorporarà elements naturals al pati per millorar la comprensió del medi ambient i el context geogràfic del país. Els centres guanyadors podran desenvolupar el projecte que obté una subvenció del Govern de 10.000 euros per a cadascun dels centres.

El ministre Casal ha posat en relleu que “és important inculcar el respecte pel medi ambient des d'una edat primerenca, ja que resulta clau per formar ciutadans responsables i compromesos amb la sostenibilitat”. De cara a l'any vinent, i atès que la totalitat de les escoles del país formen part del projecte Escola Verda, s'està treballant per reforçar el projecte, amb la finalitat de donar més visibilitat Data: 06/06/2024 a les escoles més implicades i sensibilitzades. Per la seva banda, el secretari d'Estat ha parlat del “paper dels nens i nenes com a agents de canvi i de socialització entorn les problemàtiques i qüestions ambientals” i ha posat en relleu que els guardons per impulsar patis més verds també permet acostar la natura als petits i joves.

El programa Escola Verda va néixer el curs escolar 2010-2011 com una iniciativa dels Departaments de Medi Ambient i d'Educació, sota la gestió i dinamització d'Andorra Sostenible. El marc general del projecte està centrat a esdevenir un punt de trobada i intercanvi d'idees, iniciatives i accions ambientals que es porten a terme als centres escolars del país amb l'objectiu de formar ciutadans en la conservació i la millora del medi ambient.