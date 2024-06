Galobardes es planteja l'entrada al Registre Europeu d’Agències com a repte prioritari de l'AQUA

L'actual director de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior (AQUA), Isaac Galobardes, ha jurat oficialment el càrrec aquest matí davant del síndic general, Carles Ensenyat, i altres autoritats polítiques del país. Galobardes, qui ostenta el càrrec des del gener del 2023, moment en què va substituir Marta Fonolleda, ha posat en valor els diferents reptes als quals ha de fer front en el seu mandat. El més "prioritari" d'ells, a banda de tancar el pla estratègic 2023-2025, passa per l'avaluació externa que la xarxa europea d'agències farà pròximament a l'AQUA, amb l'objectiu que l'agència pugui entrar al Registre Europeu d’Agències de Qualitat Universitària: "Si passem aquesta avaluació, es crearà una confiança dins del nostre sistema amb el ministeri d'Educació, les universitats i els sistemes d'altres països", ha afirmat.

A més, Galobardes també ha apuntat que s'està treballant conjuntament amb la Comissió legislativa d'Educació, així com la mateixa cartera que encapçala Ladislau Baró, per dur a terme una modificació a la Llei de l'AQUA i que els informes emesos per l'agència esdevinguin públics. "Anem molt en la línia del ministeri i modificarà tant els decrets del nostre reglament com les avaluacions dels plans d'estudi", ha indicat el director de l'agència, recalcant la intenció que el text estigui enllestit "ben aviat" per poder entrar-lo al Parlament.

Finalment, i qüestionat pel retard en el seu nomenament, Galobardes ha justificat aquest afer sota un exercici de voler "institucionalitzar totes les agències i ficar-les al mateix nivell", ja que van comprovar juntament amb Sindicatura que l'AQUA era l'única agència adscrita en la qual la persona nomenada no jurava ni prometia el càrrec. "És un acte simbòlic que ens fica a tots en el mateix nivell", ha finalitzat.