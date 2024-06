La participació a l’Spartan Race s’enfila fins als 5.500 inscrits de 48 països diferents

Encamp torna a acollir aquest cap de setmana l’Spartan Race, en la seva novena edició a la parròquia i la cinquena que es farà al centre del poble. Enguany la participació s’enfila fins a les 5.500 inscripcions totals, dividides entre les quatre modalitats i l’Spartan Kids, de 48 països diferents.

En relació amb això, el director de l'Spartan Race, Ángel Sanz, ha esmentat que en l'edició d'aquest 2024 és la primera vegada que la presència espanyola serà de menys del 50%, mentre que la francesa arribarà també per primera vegada al 30%, unes xifres que ha celebrat. Sanz ha donat l'enhorabona a l'organització andorrana i ha apuntat que és la millor del calendari, i ha assenyalat que els agradaria continuar venint al Principat sempre que sigui possible. En aquest sentit, el conseller d'Esports i Reactivació Econòmica del Comú d'Encamp, Nino Marot, ha dit que la prova continuarà a Encamp almenys durant tot el mandat actual; és a dir, fins al 2027.

Per la seva banda, el ministre de Turisme, Jordi Torres, també veu amb bons ulls l'estada de la cita, "sempre que les xifres siguin de qualitat i es respectin amb la bona valoració de l'esdeveniment". Fa dos anys, la valoració dels espartans va ser d'un 8,5, dada que l'any passat es va incrementar fins al 8,9. "Quan la xifra és més d'un vuit, vol dir que l'esdeveniment aporta valor", ha afegit Torres. No només això, sinó que fer-lo al centre de la parròquia serveix per dinamitzar-la encara més una vegada finalitzada la temporada d'hivern. Fins a un 97% dels participants són estrangers, i de mitjana venen amb un grup de 3,2 persones i pernocten durant 2,2 dies. Així, l'ocupació hotelera d'Encamp per aquest cap de setmana és del 100%.

L'Spartan Race donarà el tret de sortida demà a les 10.00 hores amb l'Spartan Kids, amb una participació d'entorn 950 nens i nenes. I durant el cap de setmana tindran lloc la resta de modalitats, amb 1.600 persones a la Super, 1.400 a l'Sprint, 1.100 a la Beast i unes 400 a l'Ultra, una modalitat que mai havia aplegat a tanta gent. Cal apuntar que les sortides es faran des de l'aparcament del carrer Prat de l’Areny, al costat del parc de l’Ossa, i les arribades seran a l’aparcament de Sant Miquel.

Trànsit i aparcaments / Durant la cita es procedirà amb una circulació alternativa, ja que l'habitual es veurà afectada per la disposició dels obstacles de les curses, la redistribució dels aparcaments i el volum de gent que s'espera durant el cap de setmana. Demà, a partir de les 09.15 hores, l'avinguda Joan Martí es convertirà en zona de vianants, aproximadament des del Prat de Genil fins a Arínsols. A més, al llarg del cap de setmana hi haurà petits talls puntuals en diferents zones, segons avanci el desenvolupament de les curses. La zona del Prat de Baró també es veurà afectada per la col·locació d'obstacles, i des del Comú s'ha habilitat un aparcament especial a la carretera Vila-Beixalís, l'aparcament de les Feixes.