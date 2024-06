Torna el Torneig dels Petits Isards

Enguany, es compta amb la presència de la UE Sant Boiana, Tarascon, Osseja, Sant Gironts i Andorra. La competició donarà el tret de sortida a les 11.30 hores a Prada de Moles, on es disputaran els duels de la categoria U12. Al mateix temps, les categories U10 i U8 competiran a l’Estadi Nacional. La cita promet ser una ocasió excepcional per als joves, que tindran l’oportunitat de demostrar les seves habilitats i gaudir de l’esperit del rugbi en un ambient amistós i competitiu. La jornada esportiva culminarà a les 14.30 hores amb un dinar de germanor a Encamp.

L’Escola de Rugbi de la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) organitza, un any més, el Torneig dels Petits Isards aquest dissabte a Andorra la Vella i Encamp. Un esdeveniment que reuneix a més de 500 joves jugadors de França i d’Espanya, en el qual s’ofereix una jornada plena d’esportivitat, diversió i camaraderia.

