El Comú d'Andorra la Vella defensa de nou el bon manteniment de les fonts de la Rotonda

L'afer de les fonts de la plaça de la Rotonda continua portant cua. I és que davant les informacions que apuntaven una possible deixada en el manteniment per part de l'empresa encarregada d'aquest, el Comú d'Andorra la Vella ha donat un pas endavant per desmentir rotundament les acusacions: "L'empresa encarregada ha estat duent a terme, de manera diària, la supervisió dels equipaments fins a la detecció de la inundació", afirmen, tot indicant que la darrera revisió es va efectuar el 21 de maig i no es va detectar cap incidència, segons es desprén dels informes de manteniment.

Per contextualitzar dita afirmació, la corporació comunal esmenta que el protocol de manteniment que s'ha estat duent a terme a les fonts va ser definit per l’empresa constructora, Locub SA, la qual estableix que "s’han de verificar més de 100 punts de control de manera diària, entre els quals hi ha les dues bombes de buidatge". Tanmateix, el Comú informa que el passat 26 de juliol del 2023 es va contractar de manera directa a Agefred Serveis, l’empresa que va fer la instal·lació de les fonts, per fer-ne el manteniment fins a l'adjudicació dels treballs per concurs públic sota un import mensual de 6.781,89 euros. A més, també es va acordar la contractació a Fluidra del servei de supervisió de les instal·lacions hidràuliques de les fonts, per un import de 2.076 euros al mes.

D'aquesta manera, el 23 d'agost del 2023 es va publicar la convocatòria del concurs públic esmentat, adjudicant-se el 15 de novembre a l’UTE EM-T–COMSA, encarrega del manteniment fins avui dia per un import de 4.818,90 euros al mes. D'aquesta manera, el Comú d'Andorra la Vella es reafirma en el fet que en cap moment "s’han incomplert els protocols marcats per al manteniment de les fonts i que s’estan fent les gestions pertinents per conèixer les causes que van provocar la incidència".