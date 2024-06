Detingut per amenaçar de mort amb un ganivet al gerent d'un local d'oci nocturn

Els agents van ser requerits en un local d’oci nocturn on una persona estaria amenaçant amb un ganivet al gerent. En el decurs d’una discussió entre el requeridor i un client habitual, que es va negar a fer efectiu l’import de les consumicions efectuades, aquest últim va reaccionar de forma violenta envers l’altra part, amenaçant-lo de mort. L’interessat va marxar del lloc per tornar uns minuts més tard amb un ganivet de cuina amb el qual va tornar a amenaçar el gerent des de l’exterior del local. Minuts després es va controlar i detenir l’autor del fet.

La Policia va detenir un no resident de 29 anys per amenaces de mort amb una arma blanca. Els fets van tenir lloc dijous a les 03:36 hores, al Pas de la Casa.

Per El Periòdic

