La Trail 100 Andorra serà puntuable per l'Ultra-Trail de Mont Blanc

Comptant aquest 2024 només fa quatre anys que Ordino acull la Trail 100 Andorra, una prova que ja s'ha consolidat arribant al topall de les inscripcions i afegint novetats any rere any. Enguany tindrà lloc del 14 al 16 de juny i s'ha incorporat una nova distància, la de 80 quilòmetres, fet que permet a la cita andorrana ser puntuable en totes les seves distàncies per a l'Ultra-Trail de Mont Blanc, "la meca de les curses de muntanya", segons el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.

El nombre de participants en grans distàncies s'enfila fins als 2.800, que sumats als 200 infants que prendran part a la Trail Kids, sumen un total de 3.000 inscripcions, el màxim de la prova. Hi haurà representació de 55 països diferents, és a dir, d'un de cada quatre del món, i per primera vegada la representació francesa serà la més elevada, amb un 41%, seguida de l'espanyola (38%) i l'andorrana (4%). En afegit, en aquesta edició hi participaran fins a 560 corredores, com és el cas de Clàudia Tremps, guanyadora l'any 2021.

"És un esdeveniment que ens col·loca al mapa mundial de les curses de muntanya", ha comentat la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, indicant que totes les curses començaran i acabaran a la plaça major de la parròquia. En el mateix sentit ha parlat Torres, esmentant que "Ordino és un referent del trail" i que la prova ajuda a desestacionalitzar-lo. Així, el territori ordinenc esdevindrà el cap de setmana vinent l'epicentre del país, generant també pernoctacions i sinergies amb la resta de parròquies, tal com ha incidit el ministre. Torres també ha comentat que aquest és el primer any que s'ha reconfigurat el format de l'Andorra Multisport Festival, que a més s'ha renovat per quatre anys més mantenint les cites amb més repercussió.

L'addició de la distància de 80 quilòmetres no ha estat, però, l'única novetat. Aquest 2024 la Family Run ha passat dels 7,5 quilòmetres als 10, fent un canvi de circuit i arribant també al topall de les inscripcions, les 200. Amb tot aquest context, el director regional de The Ironman Group al sud d'Europa, Agustí Pérez, ha donat les gràcies per la confiança i pel treball conjunt que s'ha fet: "Andorra ja és una de les curses més importants del món" dins el calendari de les 42 curses d'UTMB.