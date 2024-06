Andorra no té intenció a curt termini de reconèixer l'estat de Palestina

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha comparegut avui davant la comissió legislativa de Política Exterior per presentar el balanç de la cartera que encapçala durant el 2023. Una de les preguntes llançades pel conseller general Pere Baró ha estat referida a la posició del Govern d'Andorra respecte al conflicte palestino-israelià, afirmant Tor que “Andorra no té intenció a curt termini de reconèixer l’estat palestí”. Els motius principals són la manca d'una autoritat legítima i forta al territori “les condicions no estan reunides perquè puguem reconèixer Palestina com a estat, la posició d'Andorra és propera a la de França”, ha explicat Tor.

Així i tot, la ministra no ha descartat reconèixer a Palestina com a estat en un futur: “No vol dir que no tinguem la voluntat de fer-ho”, tot recalcant que “pensem que no és el moment adient en mig d'aquest conflicte”. A més, ha volgut deixar clar que “a les Nacions Unides vam recolzar la resolució per ampliar els drets de Palestina”, deixant clar que tant el seu ministeri com el Govern van lamentar que el consell no acceptés Palestina com a membre de ple dret dins d'aquest.

Qüestionada per si el país ha rebut pressions, Tor ha explicat que “no hi ha hagut pressions, però si contactes demanant que pensem fer”. Aquests contactes han estat per part d’Espanya i Noruega, els quals van ser els primers a contactar amb Andorra a la conferència de Múnic del passat març, tot i que amb Eslovènia també va haver-hi contactes abans que ells reconeguessin a Palestina com a estat. Segons ha informat la ministra, l'objectiu d'aquests territoris era “ser un nombre important de països que ho poguessin reconèixer”.

No obstant això, Tor ha volgut deixar clar que des del Ministeri d'Afers Exteriors opten per esperar que hi hagi més diàlegs propers a la pau i es mantenen en una posició neutral. Pel que fa a les relacions amb Israel, des de la cartera que encapçala Tor afirmen tenir una molt bona relació, posant en relleu que la seva ambaixadora va visitar ahir a Andorra: “Tenim una relació d'apropament, d'intercanvis d'innovació, i també pel que fa al turisme cada vegada rebem més turistes d'allà.”

Futurs convenis i adhesions per a Andorra / D’altra banda, durant la compareixença també hi ha hagut dues qüestions importants a tractar com són la possible adhesió d’Andorra a l’Organització Internacional de Treball, un fet que s’està estudiant des de dos eixos: el primer, si l’ordenament jurídic andorrà actual està en conformitat amb les disposicions d’aquesta organització i dels seus convenis i quines modificacions s’haurien de fer; i el segon, que representaria en qüestions de recursos humans pel seguiment de tots aquests convenis que impliquen ser membre d’aquesta organització. Així i tot, Tor explica que “tot està en una fase preliminar”, amb la intenció que durant la legislatura actual "es pugui tenir la reflexió avançada”.

La segona qüestió esmentada per Tor fa referència al conveni de les Nacions Unides contra la corrupció, explicant que “encara no tenim l'ordenament jurídic a punt”, però indicant que “el signarem durant la legislatura”. En una línia semblant, ha volgut deixat clar que “nosaltres no signem convenis fins que no estem segurs de poder-los aplicar”.