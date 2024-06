Prop d'un miler de nens i nenes donen el tret de sortida a l'Spartan Kids

L'Andorra Spartan Trifecta Weekend ha donat el tret de sortida aquest divendres al matí reunint més de 1.000 infants i joves de les escoles d'Encamp que no s'han volgut perdre la cursa Kids, organitzada amb tres distàncies diferents, entre un i tres quilòmetres, depenent de l'edat, i més d'una quinzena d'obstacles. D'aquesta manera, la Kids Race d'Encamp s'ha convertit en la més multitudinària feta fins al moment per Spartan a Europa en aquesta categoria. En la inauguració del que serà un cap de setmana de pura festa esportiva han pres part els alumnes de primera i segona ensenyança dels cinc centres educatius de la parròquia, que han pogut gaudir amb companys i companyes d'una experiència única.

El conseller d'esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha remarcat que "ha estat una iniciativa molt rebuda per part de les escoles perquè els alumnes poguessin participar en aquest esdeveniment únic que es fa a casa seva" i n'ha agraït la participació i col·laboració.

Els espartans i espartanes més petits s'han dividit per grups a l'hora d'organitzar les sortides, des del parc de l'Ossa, acompanyats d'un punt d'animació i activitats per escalfar motors. Des d'aquest punt, han hagut de donar-li la volta al parc per enfilar els primers obstacles, al passeig de l'Alguer, en un escenari on s'han trobat elements per arrossegar-se per sota, altres per saltar per sobre, escalar murs amb cordes o moure neumàtics, entre altres.

Totes aquestes activitats, com ja és habitual, s'han desenvolupat sota la supervisió i ajuda dels professors i professores dels centres, que també hi han participat, i dels centenars de voluntaris i professionals de l'Spartan i del Comú d'Encamp. A més, cal destacar que els participants han rebut els ànims en tot moment de familiars, amics, veïns de la parròquia i visitants que han volgut seguir l'esdeveniment.

Un cop superats els diferents recorreguts, els infants i joves han arribat a l'aparcament de Sant Miquel, on hi ha situada l'arribada i el 'village' de l'esdeveniment, tots amb un somriure per haver completat les proves i haver rebut així la medalla de 'finishers'. La meteorologia ha acompanyat en tot moment, amb el sol com a protagonista, i és per això que s'ha tingut molta cura i atenció en la hidratació de tots els participants.