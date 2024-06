Dòria i Pellicer es queden sense plaça a la final de caiac

Un 23è i un 48è lloc, aquestes han estat les posicions de Mònica Dòria i Laura Pellicer, respectivament, a la semifinal de caiac de la Copa del Món de Praga que ha tingut lloc avui. Doncs, totes dues s'han quedat fora de la final perquè no han finalitzat en el top10. Tot i això, Dòria participarà demà en unes altres semifinals, en aquesta ocasió de canoa.

