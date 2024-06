Sant Julià de Lòria enceta la primera jornada de trial

La parròquia de Sant Julià de Lòria ja respira trial, i és que des d'aquest divendres el gran gruix dels pilots que participaran en la prova doble d'Andorra ja es troben a la parròquia. A banda de tota la tasca organitzativa, la jornada ha començat amb la conferència de premsa de la FIM amb els vuit pilots escollits per la Federació Internacional on hi havia Edgar Garcia i George Hemingway de Trial3, Sondre Haga de Trial 2, i Matteo Grattarola, Jaime Busto, Gabriel Marcelli, Adam Raga i Toni Bou de TrialGP.

Cal destacar el missatge unitari per part dels vuit pilots ha estat assenyalar que al Principat "caldrà estar pendent de la meteorologia, ja que canviaran molt les zones del dissabte que hi haurà sol a la de diumenge que es preveu que hi hagi pluja".

Amb la presència de la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao; el conseller d'Esports, Marc Ferrer; el vicepresident primer de la FIM, Ignasi Verneda; la directora de la comissió sostenibilitat de la FIM, Kattia Juárez; i la presidenta de la Federació Motociclista d'Andorra (FMA), Natàlia Gallego, la doble prova andorrana destaca per la seva aposta per la sostenibilitat. En aquest sentit, Toni Bou explicava que "és important tenir consciència d'això". Cal apuntar que durant la jornada d'avui els pilots han tingut sessió d'entrenament i verificació de zones.