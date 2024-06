Afers Exteriors confia que no es tornin a produir talls per protestes a la frontera

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha explicat durant la compareixença d'avui, davant la comissió legislativa de Política Exterior en la presentació dels objectius assolits pel seu ministeri durant el 2023, que els contactes amb Espanya i la Generalitat de Catalunya han estat constants durant l'incident dels pagesos d'aquest dilluns, a través del qual es va tallar l'accés al Principat durant 24 hores. A més, Tor ha afirmat estar d'acord amb les explicacions del cap de Govern sobre com Andorra ha de deixar de ser un dany col·lateral d'aquest tipus de successos.

Així i tot, Tor ha detallat que des del Govern van fer tot el possible perquè no es tallés l'accés, la qual cosa va tenir "conseqüències econòmiques sobre Andorra”, però que “malauradament no podia intervenir directament per trobar una solució”. Malgrat aquesta casuística, la titular d'Afers Exteriors sí que ha afirmat que no demanaran danys i perjudicis - tal com ha apuntat el conseller Cerni Escalé, qui ha recordat que la legislació espanyola permet que es puguin demanar rescabalaments en cas que sigui un tercer el perjudicat per proteste -, però que sí que demanaran que no es torni a produïr un fet semblant: "És un tema que tractarem amb les autoritats catalanes i de l'estat espanyol en les pròximes reunions”.

Sense mundials d'esquí alpí 2029 i 2031

Finalment, en referència a la no elecció d'Andorra per acollir els Mundials 2029 i 2031, la ministra comparteix la decepció i pondera que “vam participar en la promoció de la candidatura, prop de les ambaixades i ministeris que tenien representació a la Federació Internacional d'Esquí”. A més, des d'un primer moment ambdues institucions els van fer saber que ho traslladarien a les seves federacions, però que era un tema intern, motiu pel qual des del ministeri d'Afers Exteriors creuen que “hi ha un tema de lògiques en l'interior del moviment de les federacions que se'ns escapa”, ha afirmat Tor.