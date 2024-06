Jelena Pià ha estat escollida com a experta del CEDAW de l’ONU

El Comitè per a l’eliminació de la discriminació envers la dona (CEDAW) de l’ONU ha escollit avui la candidata andorrana, Jelena Pià, com a nova experta del comitè. Aquesta elecció, han valorat des de l’Executiu, «suposa el reconeixement a l’expertesa de la candidata andorrana», que ha estat escollida entre 20 candidats d’altres estats que són part del conveni sobre l’eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona.

En la votació d'avui a la tarda, la candidata andorrana ha estat elegida juntament amb altres 10 membres més que ostentaran aquest càrrec de l’1 de gener del 2025 al 31 de desembre del 2028, amb un ampli suport de 140 vots dels 188 possibles.

Pià és llicenciada en Economia per la Universitat de Friburg (Suïssa) i té un màster en economia política internacional i desenvolupament per la Universitat de Fordham (Nova York, EUA). Entre els seus càrrecs ha estat diplomàtica durant 11 anys a la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides. Ha estat assessora del Center for Women’s Global Leadership i Women’s Environment and Development Organization per coordinar la campanya que va donar lloc a la creació de UNWomen, experta i chargée de mission a la Representació Permanent de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) sobre temes d’igualtat de gènere i de l’agenda dones, pau i seguretat.