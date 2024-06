La Policia informa d'un accident entre un turisme i una motocicleta a la rotonda dos Valires de la Massana, a la carretera general 3. L'avís, que s'ha donat a les 15.20 hores, ha mobilitzat als agents policials fins al lloc dels fets, on s'ha comprovat que el conductor de la motocicleta, un home de 41 anys, havia resultat ferit en el sinistre. Segons indiquen, s'ha practicat el pertinent control d'alcoholèmia als interessats, donant un resultat positiu superior a 0,80 g/l. el conductor del turisme, un home resident de 78 anys. L'implicat ha estat detingut i passarà a disposició judicial en les pròximes hores, a esperes de la resolució.

Per El Periòdic

