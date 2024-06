Jonathan Garcia i Rianna Nelson, els guanyadors de la Beast de l’Spartan Race a Encamp

L’Spartan Encamp-Andorra ha proclamat aquest dissabte el francès Jonathan Garcia i l’espanyola Rianna Nelson guanyadors de la prova Beast, després de córrer 21 quilòmetres i superar un total de 30 obstacles en només 03:01:58 i 03:28:23, respectivament. D'una altra banda, Patrick Laqueche (Espanya) i Marcos Garcia (Espanya), en categoria masculina, i Jessica Velasco (Espanya) i Maud Desouter (Bèlgica), en femenina, han completat el podi d'aquesta prova de 21 km.



Després, en l'Ultra, la prova més dura de 50 km i un total de 60 obstacles, s'han vist com a vencedors l’italià Luca Pescollderungg amb un temps de només 6:23:29, seguit de l’espanyol Israel Ferrero (7:00:04) i del peruà Francis Fernández (7:18:33). Respecte a la categoria femenina, les corredores continuen en el transcurs de la cursa.



El centre d’Encamp ha estat, durant tota la jornada, un bullici de gent constant. La zona de sortida, al costat del Parc de l’Ossa, i la zona d’arribada a l’aparcament de Sant Miquel s’han omplert de corredors, acompanyants i curiosos que no s’han volgut perdre l'esdeveniment esportiu. A més, els establiments de restauració d’Encamp que han volgut participar de l’esdeveniment, han pogut col·locar paradetes a la zona del 'village', a l’avinguda Joan Martí, el que ha portat una gran afluència de gent durant el migdia i des d’on també es podia veure i animar als corredors.



L’entrega de premis de la categoria Beast ha tingut lloc aquest migdia a la plaça de Sant Miquel, amb la presència de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, el conseller d’Esports, Finances i Reactivació Econòmica, Nino Marot, i el director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres.



Finalment, la competició continuarà tota la tarda d'aquest dissabte i diumenge al matí amb la prova Super de 10 km i 25 obstacles, i la resta de la Sprint.



Recordatori de les principals afectacions del trànsit i aparcaments durant l’Spartan Race



Durant el desenvolupament de l'Spartan Race s'ha procedit amb una circulació alternativa, ja que l'habitual s'ha vist afectada per la disposició dels obstacles de les curses, la redistribució dels aparcaments i el volum de gent.



La zona de l'avinguda Joan Martí, des del Prat de Genil fins a Arínsols, s’ha convertit únicament per a vianants. Al llarg del cap de setmana, hi haurà petits talls puntuals en diferents zones, segons com avanci el desenvolupament de les diferents curses. El servei de bus fa el recorregut alternatiu per la CG-2. Habilitant una parada provisional a la rotonda de Prat de Genil i una altra a la benzinera a peu de la carretera de l’Obac.



L’aparcament de Prat de Baró també s'ha vist afectat per la col·locació d'obstacles, i des del comú s'ha habilitat un aparcament especial per l'Spartan a la carretera Vila-Beixalís, l'aparcament de les Feixes a la zona del Funicamp per a caravanes, i la resta funcionaran amb normalitat, exceptuant l’aparcament de Sant Miquel que acollirà les arribades.