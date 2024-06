El ‘roaming’ s’incrementa més d’un 10% al primer trimestre del 2024

Des de la parapública andorrana també s’han notificat les dades de ‘roaming out’, és a dir, l’ús del mòbil que han fet els clients de la companyia a l’exterior. En aquest sentit, es pot veure com a Espanya el consum de dades ha estat de 129.580 GB (79,92%); a França ha arribat fins als 15.654 GB (9,63%); a Portugal de 8.603 GB (5,29%) i a altres territoris de 8.379 GB (5%).

Andorra Telecom ha registrat un increment del 10,1% del ‘roaming’ durant els primers tres mesos d’aquest 2024. Segons les dades facilitades per la companyia, fins a 6.048.899 visitants han fet ús del servei al Principat respecte dels 5.388.986 que ho van fer el 2023.

Per El Periòdic

