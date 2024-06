Ordino i la Massana tornen a organitzar conjuntament l’Estiu jove

Els comuns d'Ordino i la Massana tornen a unir esforços per oferir als joves d'entre dotze i disset anys de les Valls del Nord una programació conjunta d'activitats d'estiu amb propostes lúdiques de tota mena. L'Estiu jove s'organitza per setmanes des de l'1 de juliol fins al 30 d'agost, amb activitats de les nou del matí fins a les dues de la tarda, excepte els dijous que es faran sortides de dia sencer. Cada torn tindrà un cost de 56,50 euros amb la possibilitat de contractar servei de menjador a part.



Les inscripcions es podran fer a partir d'aquest dilluns 10 de juny al servei de tràmits del comú d'Ordino i a través de la web del comú de la Massana a l'apartat del Punt 400. El servei de menjador s'haurà de contractar a través de la web de la Massana tant si es resideix a Ordino com a la Massana.



El programa d'enguany inclou activitats aquàtiques, d'aventura, 'escape room', tallers de cuina, sortides a la natura, i diferents pràctiques esportives: des del golf, fins al judo, passant per l'escalada i el pàdel, entre altres. El darrer torn inclou una acampada fi d'estiu els dos últims dies. Les tardes d'estiu als punts d'informació juvenil seran d'accés lliure, excepte els dijous i els divendres que estaran tancats.