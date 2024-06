Lobete, Benito, Scheidler i Karrikaburu diuen adeu a l’FC Andorra

Lobete va ser una de les primeres incorporacions de l’estiu passat. L’extrem, propietat del Celta de Vigo, arribava al país procedent del Waalwijk holandès, amb qui també va jugar en qualitat de cedit. En aquesta temporada, l’atacant basc ha estat un fix en els esquemes tant d’Eder Sarabia com de Ferran Costa disputant un total de 41 partits en lliga (tots menys un), 32 dels quals sortint en l’11 inicial i anotant quatre gols.

Per El Periòdic

