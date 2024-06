El Club de Judo Ordino es proclama campió de la Lliga Nacional de Clubs

El Club Judo Ordino s'ha proclamat campió de la Lliga Nacional de Clubs de Judo, cita organitzada per la Fandjudo. La competició va finalitzar el passat cap de setmana amb la seva tercera jornada, que va aplegar un centenar de joves d'entre 6 i 16 anys, i després de fer un recompte dels tres dies, els ordinencs van sumar un total de 87 medalles, de les quals 38 d'or.

