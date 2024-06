Alba Viñals, campiona de Catalunya sub18 de 400 metres tanques

Alba Viñals es va proclamar dissabte passat campiona de Catalunya sub18 de 400 metres tanques. L'atleta de la Federació Andorrana d'Atletisme (FAA) va assolir una marca d'1:03.94. Per la seva part, Luke Aaen va esdevenir subcampió de Catalunya de la mateixa categoria de salt d'alçada amb una marca d'1,92 metres, mentre que Etna Pou va fer el rècord nacional sub16 de 100 metres tanques amb un crono de 15''11.

Per El Periòdic

