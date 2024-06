Les dades dels directors de seguretat i els escortes s'hauran d’incloure en el registre de seguretat privada

El Govern ha donat llum verda, a proposta de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, al reglament de desenvolupament de la llei de seguretat privada, que recull els canvis aportats per la llei 4/2024 de modificació de la llei de seguretat privada. Llavors es van introduir un seguit de modificacions legislatives puntuals que ara s’inclouen en el nou reglament, adaptant d’aquesta manera el darrer reglament de seguretat privada vigent des del 2023.



Entre les modificacions introduïdes al nou reglament, es destaca l’obligació d’incloure en el registre de seguretat privada les dades relatives als directors de seguretat i els escortes privats. En relació amb els vigilants privats, es preveu que s’hagi d’incloure si es tracta d’una autorització provisional o definitiva, tenint en compte que l’autorització provisional per als vigilants privats és una de les novetats introduïdes per la llei 4/2024.