Monteagudo demana sobre la problemàtica derivada de la taxa per als inversors estrangers en béns immobles

El conseller general d'Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, ha presentat una sèrie de preguntes a Govern sobre la problemàtica derivada de l'aplicació de la nova taxa per als inversors estrangers en béns immobles. Entrant en detall, Monteagudo pregunta si el Govern és conscient de la càrrega de treball addicional que recau sobre els funcionaris i notaris a causa de la manca de mitjans i d'organització de l'administració pública amb l'aplicació sobtada de la nova llei de la taxa d'inversors estrangers. Aquesta situació es veu agreujada per la manca d'eficàcia i d'eficiència del sistema informàtic, així com l'absència d'un registre nacional de la propietat, apunta el conseller general. Per aquest motiu, Monteagudo demana a l'Executiu quines mesures té previstes per solucionar aquest problema d'organització i de mitjans, ja que "la situació és insostenible".



El conseller també qüestiona si el Govern és conscient de la inseguretat jurídica i de la repercussió econòmica que suposa la dilatació dels tràmits administratius. Aquesta situació afecta tant els propietaris d'Andorra com les agències immobiliàries i els inversors estrangers, especialment en cas de no complir el termini de la firma de l'acte notarial imposat per la promesa de venda signada. Monteagudo demana, alhora, quines mesures té previstes el Govern per agilitzar els tràmits d'autorització d'inversió estrangera i els dels formularis 750 i 752, amb l'objectiu de facilitar la feina dels funcionaris del Departament d'Economia i Tributs.