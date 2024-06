L'EFA encara no té decidida la seva postura respecte a l'Acord d'associació

En el marc de presentació del XXV Cicle de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), el president Daniel Armengol Bosch, ha manifestat que encara no tenen decidida la seva postura respecte a l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Així i tot, actualment estan treballant en dos estudis: per un costat l'actualització del marc macroeconòmic d'Andorra, i per l'altre un parell d'estudis macroeconòmics sobre l'impacte que pot tenir un Acord d'associació amb el quadre econòmic.

En referència amb aquests estudis, Armengol ha explicat que “no tots els sectors amb els quals treballem en aquests estudis tenen la mateixa opinió”, afegint que “si govern ens explica com les empreses andorranes seran més competitives amb l’Acord, els nostres associats ho veuran amb bons ulls”. A més, el president de l'EFA ha afirmat que està previst que prenguin una decisió final cap a la tardor.

El cap de l’EFA ha mostrat els seus dubtes pel que fa a la capacitat del Govern per fer més competitives a les empreses andorranes de cara al mercat comú. Concretament, Armengol ha mencionat “intervencionisme en l'àmbit de salaris i d'habitatge” i “l'homogeneïtzació de l'administració pública”, sentenciant que “l’administració no pot demanar dades de les quals ja disposa”.

En darrer lloc, el president ha aprofitat per ponderar la importància d’ambdues coses, tant en les empreses per ser més competitives com de l’administració pública per ajudar-les: “Per poder mantenir la competitivitat de les empreses és important la digitalització de les administracions i fem una crida perquè es puguin homogeneïtzar”, ha finalitzat.