Vela pregunta si els trastorns mentals estan inclosos en la CASS

La presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una bateria de preguntes escrites sobre l‘Acord en Salut Mental de l’any 2022. La consellera general ha demanat si els trastorns mentals i les addicions s’han inclòs en els circuits habituals de la CASS per tal que les famílies hagin d’assumir, com a màxim, un 10% del pagament; les conclusions de l’anàlisi feta per Govern sobre la suficiència dels recursos actuals, i com s’ha reforçat el Programa de Seguiment Individualitzat als pacients amb trastorns mentals i risc d’exclusió social per fer un acompanyament més acurat de les persones que viuen en els immobles que posa a disposició el Govern i dels professionals que hi treballen. Vela també ha preguntat per la xifra total d’aquests habitatges, les parròquies on estan ubicats, el preu per habitació, i quin és el termini d’estada.

La bateria de preguntes també inclou demandes sobre quines campanyes de prevenció sensibilització i conscienciació en salut mental i addiccions, estigma i autoestigma s’han fet i s’estan duent a terme actualment; quina és la coordinació entre els ministeris d’Educació, Afers Socials i Salut per millorar l’atenció en salut mental i addiccions en la infància i l’adolescència; quina és la formació en aquests àmbits a professionals de l’educació, salut, atenció social i seguretat pública; i quins són els treballs fets fins a dia d’avui per impulsar la figura de l’educador de carrer, per millorar la detecció de casos de joves vulnerables i poder tractar-los.