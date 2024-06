Tornen a suplantar la identitat del Copríncep Vives

El Bisbat d'Urgell és coneixedor dels fets. De fet, el passat 22 de maig ja van presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per aquest mateix vídeo

Segons indiquen a la piulada, l'anunci apareix amb connexió internet wifi a Andorra, no amb dades ni a l'estranger.

Torna a circular l'anunci en el que se suplanta la identitat del Mons. Joan Enric Vives. Així ho ha denunciat aquest matí el perfil d'enjoying mountains a X en el qual adverteix que qui es trobi amb aquest anunci el reporti com a spam frau.

Per El Periòdic

