Andorra, present en la lluita pel títol de Trophy de rugbi de set

Al juliol participaran en una segona mànega a Budapest (Hongria), i entre aquestes dues rondes, sumant els punts, els dos millors conjunts promocionaran a Championship de cara el 2025, mentre que els dos pitjors baixaran a Conference. Segons van apuntar ahir en roda de premsa, el combinat pirenaic es marca com a objectiu la permanència, aquesta vegada amb Patrick Bosque com a nou seleccionador.

La selecció femenina de rugbi de set prendrà part, juntament amb altres 11 conjunts, en la lluita pel títol de Trophy en categoria sènior. La cita tindrà lloc a Zagreb, capital de Croàcia, i es desenvoluparà amb tres grups de quatre equips. Les tricolor es troben enquadrades dins el grup A juntament amb Suècia, Letònia i Àustria; el grup B el formen Romania, Hongria, Dinamarca i Suïssa; i en el C es troben Finlàndia, Geòrgia, Israel i Noruega.

Per El Periòdic

