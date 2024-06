Concòrdia s’interessa per l’increment actual de les prestacions socials

Pel que fa al transport públic, si bé es tracta d’un servei bàsic per a la mobilitat de moltes persones en el seu dia a dia, la consellera general Maria Àngels Aché vol saber si el Govern s’ha plantejat ampliar els horaris de les línies regulars, en la seva aposta per a la mobilitat sostenible.

Tenint en compte que les prestacions socials atorgades durant l’any passat s’han incrementat respecte al 2022, la consellera general Núria Segués vol saber com valora el ministeri d’Afers Socials l’eficàcia del model actual, pel que fa a l’atorgament d’aquests ajuts i els recursos de què es disposa per respondre a les necessitats creixents dels ciutadans.

Per El Periòdic

