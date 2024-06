L'FC Andorra s'acomiada oficialment d'Iván Gil

El que era un secret a veus s'acaba de fer oficial: Iván Gil no continuarà a l'FC Andorra. El migcampista posa punt final a la seva trajectòria amb el club tricolor després de tres temporades i arribar a la xifra dels 100 partits representant el seu escut, a més de ser un dels importants en l'esquema titulat i ser el màxim golejador de l'equip aquest curs.

El de Viladecans va arribar al Principat l'estiu del 2021 procedent del filial de l'Espanyol, i des d'aleshores ha jugat 102 matxs amb la samarreta de l'FC Andorra, en els quals ha anotat 18 dianes. En la seva primera temporada, Gil va ser protagonista del primer ascens de la història tricolor al futbol professional, categoria en la qual també ell va debutar en el curs 2022/23. Enguany ho ha jugat pràcticament tot –només s'ha perdut un duel en lliga– i, explotant el seu potent xut a mitja distància, una de les seves grans virtuts, ha acabat el curs com a màxim realitzador tricolor amb sis dianes –set si es compta el gol a les semifinals de la Copa Catalunya–.

El català finalitza contracte el 30 d'aquest mes, el qual no ha renovat, i a falta només de confirmació oficial, farà les maletes cap a Gran Canària per jugar els pròxims cursos amb la UD Las Palmas, el mateix moviment que fa poc menys d'un any va fer Mika Mármol.