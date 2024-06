Andorra i Espanya estudien la possibilitat d'implementar millores a l’N-145

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, s'ha desplaçat aquest dimarts a Madrid per mantenir diverses reunions polítiques d’alt nivell amb l’objectiu d’aprofundir en les relacions bilaterals en matèria d’infraestructures i connexions terrestres i aèries, amb la finalitat de facilitar la promoció turística, les relacions econòmiques i empresarials i el desenclavament del territori pirinenc i del país. Així, Forné s'ha reunit amb el secretari d’Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, i amb el secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez.

Durant les dues reunions, el secretari d’Estat ha explicat les novetats que ha impulsat el Govern per millorar la connexió entre Andorra i la Seu d’Urgell a través del transport públic via autobús. Així, i pel que fa a la mobilitat interna, Forné ha destacat que el Govern treballa amb un projecte per desenvolupar i establir un pla sectorial d’infraestructures que inclogui la implementació d’un sistema de transport públic urbà de viatgers segregat.

Forné ha pogut intercanviar amb els seus homòlegs espanyols la voluntat de poder treballar de forma tècnica per estudiar la possibilitat d’implementar millores a la carretera N-145 d’accés a Andorra així com també a l’N-260. També ha pogut compartir l’interès en l’estudi que s’està impulsant des de la Generalitat de Catalunya en relació amb una nova possible línia ferroviària que connecti Andorra i la Seu d’Urgell. En matèria de mobilitat aèria, Forné ha explicat l’aposta decidida del Govern per dinamitzar l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell.