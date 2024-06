Un sol tràmit per donar-se de baixa i d’alta en una nova parròquia

La nova Llei del cens que els comuns ja han consensuat i que serà entrada a tràmit parlamentari, preveu que només sigui necessari un sol tràmit per poder donar-se de baixa a una parròquia i d’alta a una altra. Així ho han explicat els cònsols majors de la Massana i d’Andorra la Vella, Eva Sansa i Sergi González, després de la reunió de mandataris comunals celebrada a la Massana, posant en relleu que un cop aquesta llei entri en vigor, els ciutadans només hauran de dirigir-se a la parròquia en la qual volen donar-se d’alta perquè automàticament se’ls tramiti la baixa. Tal com ha reivindicat Sansa, d’aquesta manera «s’agilitzarà molt els tràmits que els ciutadans han de fer, la qual cosa és un aspecte molt positiu per als administrats».

Tal com s'ha esmentat, la principal novetat del nou text serà que amb un sol tràmit un ciutadà podrà donar-se d’alta i de baixa al cens de les respectives parròquies. La cònsol major massanenca també ha manifestat que el text reconeixerà la «retroactivitat» i, en aquest sentit, ha apuntat que potser es demanarà als ciutadans el contracte de lloguer per acreditar aquesta retroactivitat. A més, ha manifestat que s’han «endurit les sancions», ja que no podia ser que siguin casos com es donaven ara, en els quals certs ciutadans tardaven anys a tramitar el canvi de cens.

Per altra banda, González ha manifestat que «la ciutadania demanava» aquestes facilitats, defensant que és «un primer pas» per fer l’administració menys «feixuga» i «facilitar els tràmits». En aquest sentit, Sansa ha recordat que fa «molts mandats» que s’intenta agilitzar al màxim les tramitacions que els ciutadans han de fer, però ha apuntat que la interconnexió entre administracions són «paraules majors», afegint que cal anar «a poquet a poquet, ja que no es pot fer del dia l’endemà».

Agència tributària única / Durant la reunió de cònsols, també ha tingut lloc la compareixença del ministre de Finances, Ramon Lladós, qui els ha exposat la intenció d’impulsar l’agència tributària única. S'ha acordat «començar a treballar» establint un seguit de reunions entre els tècnics dels diferents comuns, una feina que tal com ha apuntat Sansa, haurà de servir per veure «fins on es pot arribar» i per acabar consensuant aquesta agència. Juntament amb González, han indicat que ara s’ha de definir el full de ruta, però han destacat el fet que cap a finals de juny ja hagi de tenir lloc la reunió entre tècnics i el Govern per veure, també, els següents passos a fer, informa l’ANA.