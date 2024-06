L'Estadi Nacional, entre cella i cella

Com s'havia informat, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, s'ha reunit aquesta tarda amb representants del VPC i de la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) per tornar a intentar trobar solució a l'afer de l'Estadi Nacional i per minvar el malestar generat aquest matí. En aquest sentit, des del club s'ha apuntat que no acceptaran diners, tal com s'havia publicat dient que l'FC Andorra els anava a fer un pagament mensual per poder mantenir la gespa natural al camp de la capital. Amb la voluntat de poder tancar el fulletó la pròxima setmana, han reconegut que s'han apropat posicions, tot i que el rugbi recalca que no contemplen tornar a jugar a Prada de Moles.