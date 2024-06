Dues desconnexions inicials condemnen als tricolor

La selecció andorrana ha tancat amb una derrota l'últim partit de la finestra internacional abans de donar el tret de sortida, al setembre, a la Nations League. Així, Irlanda del Nord s'ha imposat per 2-0 en un duel en el qual han tingut pràcticament tota la possessió, tot i que la defensa rival, molt tancada, els ha complicat molt les arribades.

Ahir en la prèvia, Koldo Álvarez de Eulate i Marc Pujol van assenyalar que la defensa seria un aspecte clau per desenvolupar la resta de joc; i no es van equivocar, almenys durant els primers instants. En només dos minuts el combinat nord-irlandès ja ha gaudit de perill, amb un Iker Álvarez clau sota pals per aturar en dos temps. Des de la primera línia de joc, els tricolor han generat les ocasions, les poques que han tingut durant els minuts inicials, marcats per la possessió dels de Michael O'Neill.

Al minut 16 s'han avançat els qui jugaven com a locals amb una bona acció en profunditat per l'esquerra que ha acabat amb una centrada escorçada al primer pal de Callum Marshall, qui ha rematat Conor Bradley de primeres, anticipant-se al porter pirenaic. Bradley ha tornat a veure porta set minuts després, rematant de cap a l'interior de l'àrea una centrada mil·limètrica de Jamal Lewis que la defensa andorrana s'ha empassat.

El 2-0 ha estat un cop anímic important per als del Principat, que a partir de llavors s'han vist encara més superats, sense trobar opcions per sortir amb l'esfèric i complicant-se en tasques defensives. Amb arribades sense perill dels del Regne Unit, excepte una de Marshall que ha fallat a porteria buida i una lluïda d'Iker Álvarez salvant un gran xut de fora l'àrea, el duel ha tancat la primera meitat amb el mateix marcador i amb una tensió important entre els jugadors, els quals s'han anat repartint faltes agressives.

A la tornada dels vestidors, Irlanda del Nord ha mantingut el domini de la pilota fent avisos que volien ampliar l'avantatge, com en el minut 49 amb una centrada que s'ha tancat i ha acabat aturant el porter andorrà. Paul Smyth n'ha tingut una altra després d'una bona acció combinativa per la dreta, tot i que una vegada sol davant la porteria contrària, ha xutat molt lluny dels tres pals.

Amb tot l'equip tancat en camp propi, els tricolor s'han plantat bé i no han permès als contraris arribar a la seva àrea si no era amb centrades o passades llargues. Amb aquest context, s'han vist molts minuts de la segona meitat amb els locals tocant l'esfèric a la cerca d'espais, però sense crear gaire perill més enllà d'un parell d'ocasions que a poc s'han quedat de ser la seva tercera diana.

Andorra n'ha pogut tenir una al minut 77 amb una falta lateral, la qual ha acabat amb fora de joc. Al final, el mateix 2-0 ha manat al lluminós, que ha anat acompanyat d'unes molèsties a l'espatlla de Max Llovera a cinc minuts pel xiulet final, tot i que s'ha quedat en un ensurt.