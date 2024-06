Les rebaixes d'estiu començaran el 21 de juny

Les rebaixes per a la temporada d’estiu començaran el pròxim 21 de juny i finalitzaran l’1 de setembre, segons ha publicat avui el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). A petició del sector del comerç, també es regulen les rebaixes privades, que aquest any tindran lloc del 14 al 20 de juny, i que tenen com a objectiu beneficiar els clients de programes de fidelització donant-los prioritat, en els períodes de venda en rebaixes, respecte de la clientela general.



Segons s'exposa en l'edicte, es considera venda en rebaixes la venda en què els productes que es venen s'ofereixen a un preu reduït respecte del seu preu anterior. Els comerciants que optin per dur a terme la venda en rebaixes i la venda en rebaixes privades han de complir el que es disposa en el decret i en la normativa vigent en matèria de comerç.



El calendari de rebaixes d'estiu segueix les pautes del pla estratègic del turisme de compres, que identifica la necessitat de regular els períodes de rebaixes en el sentit de reduir-ne la durada a l'efecte d'assolir més qualitat com a destí de compres.