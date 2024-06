La Coordinadora per un Habitatge Digne busca respostes dels grups envers la 'trampa del fill'

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha contactat amb els representants dels grups parlamentaris per obtenir un posicionament ferm envers la trampa del fill. Tal com ha publicat la Coordinadora a les seves xarxes socials, la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, ha fet una declaració d'intencions més que accions concretes. Asseguren que "les lleis existents encara són ineficaces" i continuem sense tenir un compromís amb les exigències dels afectats i afectades.

Per part de Concòrdia, "l'actitud és col·laborativa i proactiva". I, tot i que encara no hi ha una proposta ferma, "valorem molt positivament la seva disposició". El partit socialdemòcrata "està interessat en solucions efectives, però falta una confirmació clara de compromís".

Segons la Coordinadora, no veuen en Andorra Endavant voluntat de millorar la situació. En el comunicat expliquen que des de la formació insisteixen en el fet que ells van impulsar la pròrroga forçosa dels contractes de lloguer per tres anys, tot i que la Coordinadora per un Habitatge digne assegura que la mesura va ser fruit de la pressió popular i les mobilitzacions. I pel que fa a Ciutadans Compromesos asseguren no haver rebut resposta assegurant així que aquests tenen "nul interès i zero empaties" cap als afectats.