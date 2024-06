Neus Calvó guanya en la tercera prova del Campionat Nacional de Salts d’Obstacles

Organitzada pel Club Hípic Aldosa, el camp de la Federació de la Gonarda va acollir el passat cap de setmana la tercera prova del Campionat Nacional de Salts d’Obstacles d'hípica. En total, 21 genets es van donar cita en la dita jornada, en la qual Neus Calvó va finalitzar en primera posició en categoria Promoció (alçada salts 80-90 cm).

Cal recordar que aquesta categoria és la superior que hi ha al Principat, ja que actualment no hi ha cap genet en categoria VI. Així, Calvó, juntament amb el seu cavall Quadrille, van finalitzar primers amb quatre punts de penalització i un temps d'1'05″24. Martí Segarra i Lila Bourrelly van completar el podi.

En categoria Iniciació (alçada salts 60-70 cm), Ainoa Ortolà es va endur el triomf, acompanyada amb Toten, fent zero punts de penalització i un crono d'1'14″09. Karla Valls i Ada Santiago van completar el podi. En darrer lloc, en Pony (alçada salts 30-40 cm), Maiana Rovira juntament amb Gigi van assolir la victòria amb zero punts de penalització i un temps d'1'22″64, amb Sharon Prat i Noa Alvarenga finalitzant en segon i tercer lloc.

La quarta i darrera prova del certamen Nacional de Salts d’Obstacles es durà a terme el pròxim 23 de juny, el diumenge de la setmana vinent. El dia anterior, el 22 de juny, es durà a terme la prova de Galops.