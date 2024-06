L'Estadi Comunal acollirà una competició d'alumnes del sistema francès

En total, 230 alumnes participaran en la competició, que comptarà amb diferents proves tals com llançament de pes i javelina, salt de llargada, curses de velocitat, jocs d’habilitat i jocs de cooperació. Enguany, en el marc d’un enfocament ecoresponsable, han apuntat que quasi tots els participants es desplaçaran en transport públic o a peu.

La delegació de l’ensenyament francès a Andorra ha organitzat per a la setmana vinent una competició d'atletisme entre alumnes de CM2 (infants de 10 a 11 anys) dels centres de primera ensenyança francesos. Així ho han informat mitjançant un comunicat, en el qual assenyalen que la cita tindrà lloc a l'Estadi Comunal Joan Samarra el pròxim dimarts, tot i que en cas de mal temps es durà a terme el dijous de la mateixa setmana.

Per El Periòdic

