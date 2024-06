Tony Cachafeiro torna a competir al CEK després de tres setmanes d'aturada

Després de tres setmanes d'aturada, Tony Cachafeiro torna a competir aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya de Kàrting (CEK) en la seva tercera jornada, a Motorland (Aragó), un circuit on l'andorrà ja va guanyar al març i al juny de l'any passat.

Es tracta, doncs, d'un circuit fetitxe pel jove pilot. Fa només tres mesos va pujar al més alt del podi durant el Campionat Valencià de Kàrting, certamen que reuneix la majoria dels pilots als quals s'enfrontarà aquest cap de setmana. A més, el juny passat va assolir un triomf i un segon lloc durant el CEK. Per això, i per les bones sensacions acumulades durant els tests de principis de mes, Cachafeiro arriba confiat en què pot assaltar el lideratge de la categoria Mini del Campionat d'Espanya de Kàrting d'enguany, en el qual ocupa ara per ara la segona plaça a cinc punts del primer, i en un cap de setmana en què hi ha 101 punts en joc.

"Hem aprofitat l'aturada per recuperar forces i fer tests per arribar molt bé a Motorland, que és un circuit que m'agrada molt i en el qual ja hem vençut", ha esmentat el pirenaic, afegint que tant de bo pugui repetir el resultat.